Okei, aloitetaampa sitten. Ensimmäinen aiheemme on Antarktis.

Olen käynyt Google Earthilla Antarktiksen Viktorian Maan alueesta otettuja satelliittikuvia läpi.

Sieltä olen löytänyt useita mielenkiintoisia kohteita, jotka tulen nyt postaamaan tänne tulevien päivien ja viikkojen aikana.

Suurimmalle osalle näistä löytyy luultavasti jokin luonnollinen selitys, ja jotkin ovat varmasti näköharhoja, eli pareidolia ilmiön aikaansaannoksia.

Mutta mielenkiintoisia ne ovat joka tapauksessa, joten tänne vaan... täytyyhän ihmisten tietää.

Ja semmoinen juttu myös, että mikäli näistä kohteista yksikin saattuu olemaan ns. oikea, eli jonkin valtion tai ryhmittymän operoima salainen installaatio (SAP/USAP - (Unacknowledged) Special Access Program), niin silloin en tiedä kuinka pitkää ikää tälle blogille (tai sen pitäjälle) uskaltaa ennustaa. Kai se on vain otettava selvää.

Eli jännäksihän tämä menee.

Mutta menköön.

---

Antarktis, Viktorian Maa. Freybergin Vuoristo, Gallipollin Ylänkö.

Koordinaatit:

72 degrees 21'04"S 163 degrees 33'20"E

Kuten näkyy, vuoren reunalla on jonkinlaiselta bunkkerilta näyttävä rakennus.

Rakennuksen koko on valtava: leveys 100 m, ovi 20 m. Oikealla sivulla hieman taempana näkyisi sielläkin olevan rakennuksia muistuttavia muotoja.

Onko kyseessä illuusio, vai onko kuvassa todellakin bunkkeri tai jonkin muu ihmisen (tai muukalaisten) aikaansaannos?

Aitouden puolesta puhuvat ainakin nämä seikat:

1.

Ovi näyttää "tehdyltä". Muoto on täydellisen soikea. Sen ympärillä on musta rengas, ja sen ympärillä vielä metallilta näyttävä harmaa reunus.

Lisäksi lähistöllä ei ole vastaavia muodostumia. Jos tämä olisi esim. jäätynyt vesilammikko, niin missä ovat muut jäätyneet lammikot?

2.

Bunkkerin muoto poikkeaa ympärillä näkyvistä muodoista. Lisäksi sen pinta näyttää sileältä, toisin kuin vieressä olevat luonnonkallioiden pinnat. Vaikka kameraa zoomaisi monen kilometrin korkeuteen, tämä bunkkeri erottuu selvästi muusta kalliosta.

3.

Bunkkerin alue näyttää siltä kuin siellä olisi tehty lumitöitä. Oven edestä on lumet siivottu, vasemmalle menee lumesta vapaa polku, ja oikealla olevalla alueella on myös ikäänkuin leveitä aurausjälkiä. Myöskään bunkkerin katolla ei ole lunta muutamaa kokkaretta lukuunottamatta.

Myöskin kun katsotaan miltä lumi näyttää bunkkerin alueella, ja verrataan viereisiin alueisiin, niin selvästi nähdään, että vain bunkkerin alueella on lunta "sotkettu". Muualla lumi näyttää tuulen kuljettamalta ja siistiltä.

Bunkkerin vieressä, alueelta mistä lumet on putsattu, näyttää paljastunut maa harmaalta, ikäänkuin se olisi asfalttia.

4.

Bunkkerin oikeassa reunassa on ikäänkuin pieni "lumihangaari". Selvästi siinä on tuollainen kupera muoto, ja siinä luolamainen ovi. Tämänkin oven edestä on lumet putsattu.

5.

Bunkkeri näyttää siltä kuin se olisi louhittu sitä ympäröivään kallioon. Antarktikselle on hankala tuoda mitään rakennusmateriaaleja sen eristäytyneen sijainnin takia. Siksi tuntuu järkeenkäyvältä että tällaisen ison rakennuksen tekemisessä hyödynnetään paikan päällä jo olevia resursseja, eli tässä tapauksessa tämän vuoren kiveä.

---

Tähän paikkaan ei kuitenkaan johda minkään näköistä tietä. Itse asiassa semmoisia ei juurikaan ole koko Antarktiksella. Ainoa keino päästä tämän bunkkerin luo on lentää, ja lentovehkeen pitää kyetä laskeutumaan ja nousemaan pystysuoraan.

On kuitenkin olemassa tarinoita tämänkaltaisista salaisista laitoksista, joihin pääsee vain vuoren huipulle rakennetun sisäänkäynnin kautta. Bunkkerin ovi on 20 metriä leveä... tarpeeksi iso pienille lentäville aluksille. Näin ollen se saattaisi olla sisäänkäynti suurempaan, maanalaiseen laitokseen.

Tapaus menee vielä mielenkiintoisemmaksi kun katsotaan samasta paikasta otettuja vanhempia kuvia. Yllä postaamani kuvat ovat kaikista uusimpia, vuodelta 2012.

Vuosina 2010 ja 2009 otetuissa kuvissa paikka näyttää tältä:

2009:

2010:

Bunkkeri on edelleen siinä... mutta ovi puuttuu. Sen tilalla on reikä.

Eli onko ovi lisätty myöhemmin ? Vai mikä on homman nimi ?

Voisiko valaistusolosuhteiden muuttuminen todella aiheuttaa näin ison muutoksen ?

Vai olisiko tuo vuosien 2009 ja 2010 kuvissa näkyvä "reikä" itse asiassa kuoppa maassa, joka vuoden 2012 kuvissa on täyttynyt vedellä ja jäätynyt ? Mutta voiko jäätynyt lätäkkö näyttää tuolta: mustalla renkaalla ympäröity soikio ?

Loppusanat

Varsin kimurantti tapaus siis. Jos kyse on pareidoliasta, niin tämän täytyy olla yksi vakuuttavimmista tapauksista ikinä. Itse uskon että tässä on kyllä "jotain". Vaikkei kyseessä olisikaan mikään salainen bunkkeri, niin tämän rakennelman muoto on silti poikkeuksellinen. Olisiko antiikkisen (Atlantis etc.) temppelin tai viljavaraston raunioituneet jäänteet ?

No niin, siinä oli ensimmäinen Antarktis postaus. Sinä, hyvä lukijani, saatat nyt tietää jotain mitä sinun ei pitäisi tietää (top secret, classified, need to know and not you, etc.).

Eipä muuta kun pehmeät sauhut ja koittakaa pärjäillä.