Seikkailumme Antarktiksella jatkuvat.

Tällä kertaa tarkastelemme esihistoriallista luolakompleksia.

Antarktis, Viktorian Maa. Victory Mountains, Mount Phillips.

73 degrees 04'03" S 167 degrees 04'34" E

Tämä paikka sijaitsee Mount Phillipsin länsirinteillä, Marinerin Jäätikön vieressä. Rannikko on melko lähellä, ja noin sata kilometriä kaakkoon ja itään päin sijaitsee Coulmanin Saari, jossa on maailman suurin keisaripingviinien yhdyskunta.

Mutta nyt ei kuitenkaan olla pingviinisaarella, vaan mantereella, joten näitä on vaikea skeptikoidenkaan selittää pingviinien aikaansaannoksiksi.

Nämä luolat löytyivät täysin tuurilla. Katsokaapa alkuperäisiä, ei-muokattuja satelliittikuvia:

Sama kuva lisätyllä valoisuudella:

Ja lähempää:

Ei epäilystäkään, se näytää ihan rakennetulta luolan sisäänkäynniltä. Huomatkaa myös luolan suulle johtava polku.

Oviaukolla on leveyttä 30 metriä, eli tämä on valtava rakennelma, kuin jättiläisille suunniteltu. Tosin legendojen mukaan sellaisiakin on Antarktiksella muinoin asunut, joten ei tässä sinänsä mitään outoa ole.

Alla olevasta analyysistä voimme nähdä miten tämä oviaukko näyttäisi tosiaan olevan rakennettu yksittäisistä, yhteenliitetyistä kivistä.

Ja tämä ei ole alueen ainoa luola, vaan heti vasemmalla on toinen, joskin se näyttää enemmän luonnonluolalta kuin rakennetulta. Mutta merkillepantavaa on, että myös sinne johtaa polku.

Ja vähän matkan päässä on toiset kaksi luolaa.

Alla olevaan kuvaan olen merkinnyt kaikki nämä neljä luolaa:

Tässä lähikuva noista kahdesta kauimmaisista luolista:

Myöskin lähistöllä on vielä viides luola:

Kaikki nämä luolat voisivat olla luonnon tekosia, paitsi se ensimmäinen jota analysoimme. Se näyttää erilaiselta, ikäänkuin rakennetulta.

Jonkin verran omituista on sekin, että tästä paikasta on runsaasti historiallisia kuvia, mutta niissä KAIKISSA nämä luolat on sumennettu.

Katsokaapa näitä kuvia viimeisiltä vuosilta:

Kuten näkyy, aivan luolien vieressä olevat kuvat ovat hyvälaatuisia. Mutta juuri ennen luolaa kuva vaihtuu huonompilaatuiseen.

Ilmeisesti vasta äskettäin on tästä alueesta tullut Google Earthiin hyvälaatuinen kuva. Ehkäpä ne eivät enää muistaneet sumentaa tätä, kuka tietää?

No, näitä ihmetellessä.